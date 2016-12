foto Ap/Lapresse

09:07

- Un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato in Giappone alla 16.23 locali (le 8.23 in Italia). L'epicentro è stato rilevato a circa 150 km a nord di Tokyo, nella prefettura di Tochigi, con un ipocentro a 10 km di profondità. La Japan Meteorological Agency (Jma) ha escluso il rischio tsunami, mentre ha misurato l'intensità della scossa in 5+ sulla scala nipponica massima di 7.