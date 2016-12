foto Ansa

18:28

- Il cardinale Roger Mahony, l'ex arcivescovo di Los Angeles coinvolto nello scandalo dei preti pedofili, "deve partecipare al Conclave. E' un cardinale e per questo ne ha tutto il diritto". Con queste parole l'arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Dolan, ha difeso Mahony al termine della celebrazione dell'ultima messa prima del Conclave, commentando le polemiche sulla sua partecipazione alle operazioni per eleggere il nuovo Papa.