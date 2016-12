foto Ansa

15:07

- Sessanta persone sono morte e ottanta sono rimaste ferite in scontri tribali nel Darfur, in Sudan. Lo scrive l'agenzia di stampa sudanese Suna. Secondo alcuni testimoni, uomini armati della tribù dei Rizaugat ha attaccato il clan di Beni Hussein in seguito ad una disputa per il controllo di una locale miniera d'oro.