foto Ansa

06:45

- I prigionieri palestinesi in Israele in sciopero della fame diventano undici, dopo che sette detenuti si sono uniti alla protesta. Lo ha reso noto oggi l'Associazione dei prigionieri palestinesi a Ramallah, in Cisgiordania. "Il numero di coloro che stanno facendo lo sciopero della fame è di 11 persone, dopo che 7 detenuti hanno deciso di non alimentarsi", ha affermato Amani Sarahna, responsabile dei rapporti coi media.