foto Ap/Lapresse

02:00

- Momenti di terrore in Florida tra il pubblico che al Daytona Speedway assisteva a una corsa automobilistica della Nascar. Almeno dieci auto, quando mancava poco alla fine della gara, sono rimaste coinvolte in uno spettacolare incidente. Parecchie persone sulle tribune sono rimaste ferite, colpite da pezzi di lamiera e motore schizzati come proiettili da un'auto. Nessun pilota è rimasto ferito.