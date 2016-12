Gb, cardinal O'Brien accusato da tre sacerdoti

foto Ansa 12:25 - Il cardinale scozzese Keith O'Brien, uno dei porporati che parteciperà al Conclave, è stato accusato di "comportamento inappropriato" da tre sacerdoti e un ex sacerdote in Scozia. Lo riferisce il Guardian. I quattro hanno sottoposto la loro segnalazione, con riferimento ad un periodo che risale a fino 33 anni fa, al Nunzio apostolico in Gran Bretagna, Antonio Mannini chiedendo le dimissioni immediate del porporato. - Il cardinale scozzese Keith O'Brien, uno dei porporati che parteciperà al Conclave, è stato accusato di "comportamento inappropriato" da tre sacerdoti e un ex sacerdote in Scozia. Lo riferisce il Guardian. I quattro hanno sottoposto la loro segnalazione, con riferimento ad un periodo che risale a fino 33 anni fa, al Nunzio apostolico in Gran Bretagna, Antonio Mannini chiedendo le dimissioni immediate del porporato.

Un portavoce del cardinale, scrive il giornale britannico, ha fatto sapere che tali affermazioni sono state contestate. A quanto emerge, uno degli "accusatori" ritiene che O'Brian avesse sviluppato nei suoi confronti un rapporto definito "inappropriato" e che ciò lo abbia costretto ad anni di assistenza psicologica.



I quattro, si legge ancora sulla versione online del quotidiano, si erano rivolti al Nunzio già prima dell'annuncio delle dimissioni di Benedetto XVI. Venerdì il cardinale scozzese, in un'intervista alla Bbc, aveva confermato la sua intenzione di partire per Roma martedì per partecipare al conclave. L'intervista aveva suscitato clamore per alcune sue dichiarazioni sulla opportunità per i preti di sposarsi: "Se lo vogliono, dovrebbero poterlo fare", aveva detto. In passato invece, O'Brien aveva manifestato posizioni molto conservatrici, in particolare rispetto all'omosessualità che aveva condannato come immorale e contro i matrimoni gay che aveva definito "dannosi".