foto Ansa

12:25

- I due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sono arrivati in Italia per la seconda "licenza" dall'India che permetterà loro di esercitare il diritto di voto e di trascorrere un periodo con i loro cari. I due fucilieri sono sbarcati all'aeroporto di Fiumicino alle 12:04 con un volo di linea Klm via Amsterdam.