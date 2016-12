Pistorius, lo sfogo del padre di Reeva

foto SportMediaset Correlati Pistorius torna a parlare su Twitter 15:30 - Oscar Pistorius dovrà fare i conti con la sua coscienza. Lo ha detto, secondo quanto riportato dai media sudafricani, il padre di Reeva Steenkamp, la modella uccisa dal campione di atletica con quattro colpi di pistola. "Non importa quanti soldi ha o quanto siano bravi i suoi avvocati, dovrà fare i conti con la sua coscienza se permetterà al suo team di legali di mentire per lui", ha detto Barry Steenkamp. dovrà fare i conti con la sua coscienza. Lo ha detto, secondo quanto riportato dai media sudafricani, il padre di, lacon quattro colpi di pistola. "Non importa quanti soldi ha o quanto siano bravi i suoi avvocati, dovrà fare i conti con la sua coscienza se permetterà al suo team di legali di mentire per lui", ha detto

"Se sta dicendo la verità, forse un giorno potrò perdonarlo - ha aggiunto l'uomo -. Ma se invece non è andata come dice lui, deve soffrire e soffrirà... Solo lui sa....". Secondo la stampa, la famiglia di Reeva ha ricevuto un biglietto e un mazzo di fiori da parte di Pistorius. "Ma che significa?", si è chiesta la mamma della modella, June.



Primo giorno da uomo libero per Pistorius - "Voglio che Oscar si riprenda e trascorra un giorno normale. Cercheremo di non aver nessun contatto con i media, di prendere un giorno di riposo". Lo ha detto Arnold Pistorius, zio dell'atleta a cui ieri è stata concessa la libertà su cauzione. "La famiglia vuole soltanto trascorrere un po' di tempo insieme", ha aggiunto colui che da qualche giorno è diventato il portavoce del campione accusato dell'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp e a casa del quale Pistorius ha trascorso la sua prima notte da uomo libero.