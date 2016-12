I bimbi sgozzati in Francia erano scampati alla morte nel 2007

foto Afp Correlati Bambini sgozzati, arrestata la madre

La casa dlel'orrore 09:56 - Erano scampati alla morte nel 2007 dure dei tre bambini sgozzati dalla madre in Francia: un retroscena che ha commosso ancor di più i francesi dopo lo shock per l'atroce delitto. I piccoli giocavano vicino ai binari del treno, da soli e all'ingresso di una galleria. Il passaggio del convoglio li aveva letteralmente fatti volare via con lo spostamento d'aria, ma erano rimasti quasi illesi. - Erano scampati alla morte nel 2007 dure dei tre bambini sgozzati dalla madre in Francia: un retroscena che ha commosso ancor di più i francesi dopo lo shock per l'atroce delitto. I piccoli giocavano vicino ai binari del treno, da soli e all'ingresso di una galleria. Il passaggio del convoglio li aveva letteralmente fatti volare via con lo spostamento d'aria, ma erano rimasti quasi illesi.

Sei anni dopo, è stata la mamma, una musicista 40enne, a mettere fine alla loro vita dopo una furiosa lite con il marito sentita anche dai vicini. L'uomo, un medico di 50 anni, avrebbe sbattuto la porta di casa, andandosene a dormire nel suo studio ambulatoriale di otorino. Poco dopo le 7 è tornato, è entrato in casa e ha trovato in un lago di sangue i suoi tre figli di 10, 14 e 16 anni, mentre la moglie era sparita.



L'uomo, sopraffatto dall'orrore, è uscito di casa urlando e qualcuno ha chiamato i soccorsi. I due figli minori, una femmina e un maschio, erano già morti, il primogenito era agonizzante ed è morto nonostante i soccorsi.



La coppia era sposata, sembra fosse in crisi da qualche tempo ma non aveva avviato alcuna pratica di divorzio. E' finora trapelato che la donna avrebbe avuto da tempo problemi con l'alcol ed era seguita da uno psichiatra, anche se i vicini parlano di una persona "adorabile" e assolutamente normale.