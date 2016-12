foto Ap/Lapresse

06:51

- Un 31enne è morto per il virus H5N1 dell'influenza aviaria in un ospedale di Guiyang, in Cina, a nove giorni di distanza dalla morte di una 21enne per la stessa malattia. Le indagini hanno stabilito che i due pazienti avevano avuto "contatti ravvicinati" con dei volatili, secondo l'agenzia Nuova Cina, che precisa come 110 persone venute in contatto con i malati siano state poste sotto osservazione medica.