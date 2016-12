Il Pentagono blocca a terra tutti gli F-35

Il problema è stato rilevato durante una ispezione di routine ad un velivolo in California. "Il 19 febbraio, una ispezione di routine ha rivelato una frattura alla lama di una turbina a bassa pressione del motore montato su un velivoloda test", ha scritto in un comunicato una portavoce del Joint Program Office che gestisce il programma dei superjet."Gli ingegneri stanno inviando la turbina agli impianti della Pratt e Whitney di Meddletwon, per condurre una valutazione e analisi più approfondita sulle cause", si legge nel comunicato, in cui si precisa anche che "è troppo presto per per l'impatto della scoperta sull'intera flotta, tuttavia, come misura di precauzione tutte le operazioni di volo degli F-35 sono state sospese fino a quando l'indagine non sarà stata completata e la causa della frattura sulla lama non sarà stata totalmente compresa".La sospensione dei voli degli F-35, di cui l'Italia intende acquistare diversi esemplari, fa seguito alle polemiche sorte alcune settimane fa quando si era appreso che il velivolo, ancora in fase di test, è vulnerabile ai fulmini