Spazio, un nuovo sistema solare?

La stella DG Tau, situata in direzione della costellazione del Toro e distante da noi circa 450 anni luce, ha pochi milioni di anni , ma tra alcuni miliardi di anni potrebbe diventare come il Sole e dal suo disco si potrebbero formare pianeti, asteroidi e comete. La ‘caccia all’acqua’ in questo e altri sistemi simili è molto importante perché la sua presenza può favorire la vita.

Secondo gli scienziati, la maggior parte dell'acqua si trova nelle regioni più esterne del disco, dove le temperature sono molto basse, ben al di sotto di -100 gradi centigradi. “In tali condizioni, l'acqua si congela e diventa così ‘invisibile’ alle osservazioni” spiega Linda Podio. “Tuttavia la radiazione molto energetica emessa dalla stella illumina e riscalda gli strati più superficiali del disco, così che i mantelli di ghiaccio sui grani di polvere possono sciogliersi rilasciando parte dell'acqua in fase gassosa”. Quando diventa vapore, i telescopi spaziali possono rilevarla.

Questo è successo anche nel caso della stella DG Tau. “Ora possiamo dire con certezza che i nostri sospetti erano giusti. Siamo riusciti a osservare il vapor d'acqua nel disco di DG Tau - continua Linda Podio. L’analisi dei dati ci ha permesso di ricavare da quale regione del disco l'acqua viene emessa: il vapore acqueo emesso equivale a migliaia di oceani terrestri”.

I ricercatori sono riusciti anche a localizzare la posizione di questo enorme serbatoio, che si trova in una fascia compresa tra 10 e 100 Unità Astronomiche dalla stella (una Unità Astronomica equivale alla distanza Terra-Sole).

Visto che l'acqua in forma di vapore è solo una piccola parte del totale, se ne deduce che la quantità d'acqua intrappolata nei mantelli dei grani di polvere sotto forma di ghiaccio è molto di più. “Questa scoperta ha delle implicazioni fondamentali per gli astronomi e i geologi che studiano l'origine del nostro Sistema solare” commenta ancora la ricercatrice.

“L'ipotesi più accreditata è che il nostro pianeta fosse completamente ‘asciutto’ al momento della sua formazione e che l'acqua vi sia giunta circa 4 miliardi di anni fa, grazie ad asteroidi e comete che si sarebbero formati nelle regioni esterne del nostro disco per poi schiantarsi sulla Terra durante la fase che prende il nome di ‘intenso bombardamento tardivo’. La quantità di acqua che abbiamo osservato nel disco di DG Tau, una stella simile al nostro Sole, supporta questo scenario”.

La scoperta è stata appena fatta. Nuovi, interessanti sviluppi potrebbero venire a stretto giro.