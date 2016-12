foto Ap/Lapresse

13:24

- La polizia kenyana ha arrestato il commando che il 20 febbraio scorso ha assalito e ferito alcuni turisti italiani in un complesso residenziale di Mayungu, tra Malindi e Watamu, in Kenya. Lo riferiscono fonti locali. La banda, intercettata in un quartiere di Malindi, sarebbe anche responsabile del furto in un resort a Watamu Bay nella notte tra il 3 e 4 febbraio scorso durante il quale fu ferita alla testa una giovane donna bresciana.