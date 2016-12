Parigi, tre figli sgozzati: arrestata madre in fuga

foto Afp Correlati La casa dell'orrore 16:08 - Due bambini di 9 e 11 anni e un diciassettenne sono stati sgozzati con un coltello in Francia nella loro casa di Dampmart, a circa 30 km da Parigi. A trovare i cadaveri è stato il padre delle vittime, che ha lanciato l'allarme. La madre, una quarantenne, si è data alla fuga ed è poi stata fermata dalla polizia nella capitale. Secondo i primi accertamenti, la coppia stava vivendo una crisi coniugale. - Due bambini di 9 e 11 anni e un diciassettenne sono stati sgozzati con un coltello in Francia nella loro casa di Dampmart, a circa 30 km da Parigi. A trovare i cadaveri è stato il padre delle vittime, che ha lanciato l'allarme. La madre, una quarantenne, si è data alla fuga ed è poi stata fermata dalla polizia nella capitale. Secondo i primi accertamenti, la coppia stava vivendo una crisi coniugale.

Le tre vittime avevano 9, 11 e 17 anni. Il padre, medico specialista, ne ha scoperto i cadaveri rientrando questa mattina poco dopo le 7 a casa dal turno di notte in ospedale. La polizia, subito allertata, ha trovato i corpi di una bambina di 11 anni, poi del fratellino di 9, mentre il fratello maggiore era ancora in vita ma è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Il padre, in stato di profondo shock, è stato affidato a una cellula di soccorso psicologico.