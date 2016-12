Pistorius, "dove può fuggire con le protesi?"

foto Ap/Lapresse Correlati Pistorius, sostituito l'investigatore contestato 11:11 - Secondo il procuratore Gerrie Nel, la ricostruzione di Oscar Pistorius sui fatti che hanno portato alla morte di Reeva Steenkamp "è improbabile". In apertura dell'udienza sulla richiesta di libertà su cauzione presentata dall'atleta, Nel ha affermato che l'omicidio "è stato pianificato, non nei giorni o nelle settimane precedenti ma quella stessa notte". - Secondo il procuratore Gerrie Nel, la ricostruzione di Oscar Pistorius sui fatti che hanno portato alla morte di Reeva Steenkamp "è improbabile". In apertura dell'udienza sulla richiesta di libertà su cauzione presentata dall'atleta, Nel ha affermato che l'omicidio "è stato pianificato, non nei giorni o nelle settimane precedenti ma quella stessa notte".

Giudice: "Dove potrebbe fuggire con le protesi?" - "Se fuggisse, che vita potrebbe condurre una persona con le protesi? Tuffarsi e nuotare ogni giorno con queste protesi". Così il giudice Desmond Nair in una schermaglia con il procuratore Gerrie Nel. "Allora dovremmo concludere che il fatto che sia disabile gli consente di avere la cauzione?", ha risposto l'accusa, paragonando Pistorius a Julian Assange: "Anche lui è molto noto, ma è fuggito in una ambasciata".



Pistorius: "Non ho ancora trovato la persona giusta" - "Non ho ancora trovato la persona giusta, ma è ok". E' quanto detto da Oscar Pistorius, parlando dei suoi problemi sentimentali, in un'intervista pubblicata a febbraio prima dell'omicidio di Reeva Steenkamp. "E' difficile trovare la persona giusta, di cui ci si possa fidare, che tenga private le cose private", sottolineava Pistorius al magazine sudafricano Sarie: "Serve una persona davvero speciale per avere una relazione con uno sportivo. Non è una vita facile".



Pretoria, fuori dal tribunale c'è chi sostiene l'atleta - "Oscar crediamo in te e nel tuo amore per Reeva". C'è anche chi sostiene Oscar Pistorius fuori dal tribunale di Pretoria chiamato a decidere se concedere all'atleta paralimpico la libertà su cauzione. Una coppia da stamane all'alba staziona davanti al tribunale con un grande cartello con ritagli di giornali con foto di Pistoius e Reeva e la scritta "crediamo in te".