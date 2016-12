Gb, polemiche su mamma senza lavoro: chiede sovvenzioni, poi fa regali e compra cavalli

foto Afp 09:09 - Heather Frost, 37 anni, pensava di aver risolto tutti i suoi problemi. Lei, mamma senza lavoro di undici figli, era pronta ad abbandonare definitivamente le due casette nelle quali era stata costretta a dividere la sua famiglia. Peccato che, proprio nel momento in cui si approvava il finanziamento di 400mila sterline per costruirle un'abitazione ad hoc, qualcuno ha scoperto che la sua situazione economica non era poi così drammatica. - Heather Frost, 37 anni, pensava di aver risolto tutti i suoi problemi. Lei, mamma senza lavoro di undici figli, era pronta ad abbandonare definitivamente le due casette nelle quali era stata costretta a dividere la sua famiglia. Peccato che, proprio nel momento in cui si approvava il finanziamento di 400mila sterline per costruirle un'abitazione ad hoc, qualcuno ha scoperto che la sua situazione economica non era poi così drammatica.

Lei stessa, interrogata sulle spese pazze di famiglia, ha ammesso senza timori: ci sono le lezioni aeree regalate al suo compagno al costo di 115 sterline all'ora, c'è l'acquisto di un cavallo risalente a qualche mese fa e ci sono soprattutto tutte le spese legate all'animale, tra cibo, paddock e veterinari, una cifra stimata intorno alle 200 sterline al mese.



Insomma, il bilancio, analizzando poche voci, non sembra quello di una famiglia in difficoltà. E la reazione dell'opinione pubblica non si è fatta attendere, soprattutto quando sul banco c'è l'eco-abitazione dotata di risparmio energetico e rifiniture di design che il consiglio locale ha in cantiere per la donna e i suoi figli. "Come può permettersi di cavalli? Io ho dei figli e lavorando riesco a malapena a permettermi il mio cane. E' vergognoso", tuona un concittadino della donna. "Le sovvenzioni - aggiunge un altro - devono aiutare coloro che hanno bisogno di sostegno, non chi aspira a uno stile di vita che la maggior parte dei contribuenti non può permettersi".



La donna ha cercato di spiegare la situazione in tv. In sua difesa sono scesi in campo anche i figli. Angelo, 16 anni, ha detto di essere lui il padrone del cavallo e di occuparsi personalmente di tutte le spese legate all'animale, senza però riuscire a spiegare da dove arrivino tutti quei soldi. Alla fine miss Frost è costretta a fare un parziale passo indietro. "Ho detto alle autorità che prenderò l'appartamento solo se riuscirò a pagare la metà del costo", ha annunciato davanti alle telecamere.