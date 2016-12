foto SportMediaset

08:01

- Oscar Pistorius è arrivato in tribunale a Pretoria per l'udienza in cui si dovrà decidere su una sua eventuale scarcerazione su cauzione. L'inizio è previsto alle 10 (le 9 in Italia). Entro la giornata il giudice dovrà decidere se concedere o meno la libertà. L'atleta è accusato di aver ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp.