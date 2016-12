foto Reuters

- Il presidente venezuelano Hugo Chavez, tornato lunedì nel suo Paese dopo più di due mesi di ricovero all'Avana per curare il cancro, soffre di una insufficienza respiratoria con evoluzione "non favorevole". Lo ha comunicato il ministro alla Comunicazione, Ernesto Villegas, spiegando che per questo motivo "il presidente continuerà i suoi trattamenti".