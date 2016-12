foto Afp

- Attacco informatico nei confronti di Nbc.com, il sito legato all'emittente televisiva americana. L'azienda assicura che le informazioni degli utenti non sono state compromesse. Ma gli esperti di sicurezza mettono in guardia dalla possibilità che il virus che ha contaminato la Nbc possa aver infettato i computer dei visitatori, ai quali viene consigliato di non effettuare operazioni finanziarie prima di aver accertato o meno la presenza del virus.