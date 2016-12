Strauss-Kahn, l'ex amante: "Una mezza bestia"

foto Da video Correlati Il caso Strauss-Kahn 09:59 - Dominique Strauss-Kahn, un essere "metà uomo, metà maiale" che avrebbe trasformato l'Eliseo "in un club scambista": è così che Marcela Iacub, giurista e giornalista, nonché ex amante di Dsk, descrive l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale nel suo libro "Belle et Bete". Secondo l'autrice, Strauss-Kahn inoltre non aveva nessuna voglia di diventare presidente della Repubblica francese, ma a spingerlo nell'impresa sarebbe stata la moglie. - Dominique Strauss-Kahn, un essere "metà uomo, metà maiale" che avrebbe trasformato l'Eliseo "in un club scambista": è così che Marcela Iacub, giurista e giornalista, nonché ex amante di Dsk, descrive l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale nel suo libro "Belle et Bete". Secondo l'autrice, Strauss-Kahn inoltre non aveva nessuna voglia di diventare presidente della Repubblica francese, ma a spingerlo nell'impresa sarebbe stata la moglie.

Il libro, che uscirà il 27 febbraio in Francia, si ispira alla relazione che l'autrice ha avuto con DSK nel 2012, durata sette mesi. "Il personaggio principale è un essere doppio, metà uomo, metà maiale. La parte creativa, artistica di Dominique Strauss-Kahn, quanto c'è di più bello in lui, appartiene al porco e non all'uomo", ha detto al settimanale Nouvel Observateur Marcela Iacub, aggiungendo che sarebbe stata la sola intervista che avrebbe rilasciato sull'argomento. Nel libro, la Iacub, che scrive per il giornale Libération, tuona: "Eri vecchio, grosso, basso e brutto. Eri maschilista e volgare, privo di ogni cultura. Ti comportavi come un porco cattivo, non eri più la vittima della società ma il mio boia".