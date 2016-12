Pistorius, sostituito l'investigatore contestato

foto SportMediaset 16:19 - L'inquirente numero uno del caso Pistorius, Hilton Botha, verrà sostituito: lo ha annunciato la polizia sudafricana. L'ufficiale di polizia era contestato dalla difesa dell'atleta sia perché lui stesso è sotto inchiesta per omicidio, sia per l'imprecisione con la quale ha condotto le indagini sull'omicidio della fidanzata di Pistorius, Reeva Steenkamp. - L'inquirente numero uno del caso Pistorius, Hilton Botha, verrà sostituito: lo ha annunciato la polizia sudafricana. L'ufficiale di polizia era contestato dalla difesa dell'atleta sia perché lui stesso è sotto inchiesta per omicidio, sia per l'imprecisione con la quale ha condotto le indagini sull'omicidio della fidanzata di Pistorius, Reeva Steenkamp.

Botha, principale accusatore di Pistorius, tre anni fa è stato accusato di sette tentativi di omicidio per aver sparato contro un taxi nel tentativo di fermarlo. In un primo tempo le accuse a suo carico erano cadute, invece poi sono state ripristinate. Botha è l'ufficiale di polizia che per primo accorse nell'abitazione di Pistorius trovandovi Reeva morta. E' lui che, nell'udienza, ha parlato del rischio di una fuga dell'atleta e ha chiesto che resti in carcere.



In cella non ci sono letti, Pistorius dorme per terra - Nella cella in cui è detenuto Oscar Pistorius, presso la stazione di polizia di Brooklyn a Pretoria, non ci sono letti e quindi l'atleta è costretto a dormire sul pavimento. Lo rivela il quotidiano sudafricano Beeld citando il comandante della stazione di polizia, Andre Wiese. In alcuni occasioni, inoltre, Pistorius ha dovuto condividere la cella con altri detenuti.



La polizia: "Trattato come tutti gli altri detenuti" - "Non posso stabilire con certezza quante persone dividono la cella con lui, ma c'è un flusso costante di gente che viene arrestata e poi rilasciata o trasferita in altre carceri", ha detto il comandante. Quanto ai pasti che vengono consumati dall'atleta accusato di omicidio volontario della sua fidanzata "dipende dagli ingredienti disponibili". "Tutto ciò che posso dire e che Pistorius viene trattato con lo stesso livello di dignità umana con cui vengono trattati tutti i detenuti, come stabilito dalla Costituzione", ha aggiunto Wiese.



Nike sospende contratto con Pistorius - Nike ha annunciato di aver sospeso il suo contratto con Oscar Pistorius. "Nike ha sospeso il suo contratto con Oscar Pistorius. Crediamo che abbia diritto a un processo equo e continueremo a monitorare la situazione da vicino", è scritto sul sito del marchio. Due giorni fa la Nike aveva già annunciato che non aveva in programma altre campagne pubblicitarie con Pistorius come testimonial.