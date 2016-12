foto Afp

01:06

- Il senatore repubblicano Lindesey Graham ha affermato che 4.700 persone sono state uccise nei raid segreti condotti con i droni dalla Cia e dal Pentagono contro presunti terroristi islamici in Pakistan o in altri Paesi. L'amministrazione non ha mai fornito alcuna cifra ufficiale. Si tratta di un numero sensibilmente più alto di quanto stimato da diverse organizzazioni civili.