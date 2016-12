foto Ap/Lapresse

- Il presidente Barack Obama preme sempre di più per una riforma dell'immigrazione a breve e spinge il Congresso americano ad agire. In un colloquio telefonico con i senatori repubblicani Marco Rubio e John McCain, Obama si dice pronto a presentare una propria proposta di legge. La riforma, afferma la Casa Bianca, dovrebbe includere un rafforzamento della sicurezza ai confini ma anche aprire la strada per guadagnarsi la cittadinanza.