foto Ansa

17:15

- Ancora sangue negli Stati Uniti dove si registrano almeno tre morti in una serie di scontri a fuoco, avvenuti all'alba, lungo un'autostrada nella zona di Tustin, alla periferia di Los Angeles, in California. I primi spari sono stati esplosi nei pressi della Red Hill Avenue. Poi, 20 minuti dopo, altri colpi poco lontano, sulla 55 Freeway. La zona è stata circondata dagli agenti. Non è chiaro se l'aggressore sia ancora in zona o sia tra le vittime.