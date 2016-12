Magnate ucraino:"Metà fortuna in beneficenza"

foto Afp 16:47 - Viktor Pinchuk, il secondo uomo più ricco dell'Ucraina, legato a doppio filo con il potere politico, ha annunciato che donerà in beneficenza almeno la metà della sua fortuna, aderendo all'iniziativa "Giving Pledge" lanciata dagli americani Bill Gates e Warren Buffett. La promessa fatta dal supermiliardario ha suscitato scalpore anche oltre i confini dell'ex repubblica sovietica. , il secondo uomo più ricco dell', legato a doppio filo con il potere politico, ha annunciato che donerà inalmeno la metà della sua fortuna, aderendo all'iniziativa" lanciata dagli americani. La promessa fatta dalha suscitato scalpore anche oltre i confini dell'ex repubblica sovietica.

Oligarca e ingegnere, Pinchuk è considerato il re dei media: possiede tre canali tv e un quotidiano nazionale, "Fatti". Secondo la rivista "Forbes", la sua ricchezza può essere stimata in 3,7 miliardi di dollari. "Investendo metà o più della mia fortuna in settori come l'istruzione, la sanità pubblica, l'accesso all'arte moderna e la promozione del mio Paese - ha spiegato l'oligarca -, investo nelle prossime generazioni, che sono quelle che costruiranno l'Ucraina e il mondo di domani".



Pinchuk, che appartiene al cosiddetto clan di Dnipropetrovsk, si è arricchito dopo la caduta dell'Urss e ha fatto passi da gigante tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, quando era presidente dell'Ucraina suo suocero, il controverso Leonid Kuchma. Adesso è il maggior azionista della "Interpipe", una holding che comprende due grandi fabbriche per la produzione di tubi e laminati d'acciaio, fonderie, aziende petrolchimiche e imprese di costruzioni, ed è considerato molto vicino all'attuale presidente, Viktor Ianukovich.