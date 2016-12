Pistorius si difende: "Amavo Reeva alla follia"

foto Ansa Correlati Il campione davanti ai giudici

Pistorius chiese la licenza per sei armi 17:23 - "Non ho voluto ucciderla, lo affermo nella maniera più categorica possibile". Così il campione sudafricano Oscar Pistorius, davanti ai giudici in tribunale, si è difeso dall'accusa di aver ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp. L'affidavit (dichiarazione giurata con valore di testimonianza) è stata letta dal legale, mentre Pistorius piangeva. "Ci amavamo alla follia, tenevo la pistola dopo aver ricevuto minacce di morte", ha sostenuto l'atleta.

"Reeva mi aveva telefonato proponendomi una cena tranquilla", ha raccontato il campione ricostruendo le ultime ore prima del delitto. "Alle 22 del 13 febbraio eravamo nella nostra camera, lei faceva yoga e io guardavo la tv. Ci amavamo, non potevamo essere più felici". "Mi aveva fatto un regalo, ma aveva detto che non potevo aprirlo prima del giorno di San Valentino", ha aggiunto prima di scoppiare in lacrime.



"Sono già stato vittima di violenze, per questo tengo una pistola 9mm sotto il letto", ha continuato l'avvocato di Pistorius, leggendo la ricostruzione del suo assistito, troppo provato per parlare. "La finestra del bagno non era chiusa con le inferriate e qualcuno è entrato in casa. Era buio ed ero convinto che ci fosse un intruso in bagno. Non avevo le mie protesi e mi sono sentito vulnerabile, ho avuto molta paura. Ho sparato sulla porta del bagno e mi sono messo a urlare".



Dopo aver esploso alcuni colpi attraverso il vetro della porta del bagno, Oscar Pistorius ha rotto il vetro con una mazza di cricket e si è accorto di avere sparato contro di lei. Quindi ha tentato di rianimarla, ha concluso l'avvocato. Il tribunale di Pretoria ha quindi aggiornato a domani mattina la seduta per decidere se Pistorius potrà usufruire della libertà su cauzione.



"Reeva è morta tra le mie braccia" - Reeva "è morta tra le mie braccia". Lo ha affermato il campione sudafricano in una dichiarazione giurata, secondo quando riporta la Cbsnews. Secondo quanto affermato, Pistorius avrebbe tentato di portare al piano di sotto la fidanzata, dopo averle sparato, prendendola in braccio.