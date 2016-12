foto Ansa

11:45

- Per il presidente del tribunale di Pretoria, Desmond Nair, Oscar Pistorius aveva premeditato l'omicidio della sua fidanzata Reeva Steenkamp. L'atleta rischia quindi l'ergastolo. Pistorius durante l'udienza è scoppiato di nuovo in lacrime. Per la seconda volta la seduta è stata interrotta per qualche minuto.