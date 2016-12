foto SportMediaset

09:09

- Il campione sudafricano Oscar Pistorius, accusato di avere ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp con tre colpi di pistola, è giunto nell'aula del tribunale di Pretoria che deve decidere se concedergli la libertà su cauzione, come chiesto dalla difesa. All'inizio dell'udienza Pistorius è scoppiato in lacrime. Il presidente del tribunale ha chiesto di non scattare fotografie.