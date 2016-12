Oscar Pistorius chiese la licenza per sei armi Un suo amico al "Sun": "Mi sparò per sbaglio"

foto Afp Correlati Pistorius, donne protestano fuori dal tribunale

I funerali di Reeva Steenkamp

Pistorius in aula: "Ci amavamo alla follia" 13:11 - Oscar Pistorius ha chiesto a gennaio sei licenze per armi di grosso calibro. Secondo "The Star", Pistorius ha fatto richiesta per un fucile Maverick, un fucile Mossberg, un fucile Winchester, una carabina Vextor .223, una pistola Smith & Wesson 500 e una pistola 38 Special. L'atleta olimpico e paralimpico giunto nel tribunale di Pretoria per l'omicidio di Reeva Steenkamp è scoppiato in lacrime. Il giudice deciderà se concedergli la libertà su cauzione. ha chiesto a gennaiodi grosso calibro. Secondo, Pistorius ha fatto richiesta per un fucile Maverick, un fucile Mossberg, un fucile Winchester, una carabina Vextor .223, una pistola Smith & Wesson 500 e una pistola 38 Special. L'atleta olimpico e paralimpico giunto nelper l'omicidio diè scoppiato in lacrime. Il giudice deciderà se concedergli la libertà su cauzione.

Il pubblico ministero, Nel Garrie, ha confermato l'accusa di omicidio premeditato per lo sportivo, che ha sparato quattro colpi, di cui tre fatali, contro la fidanzata, che si era chiusa in bagno. Per il presidente del tribunale di Pretoria, Desmond Nair, Oscar Pistorius aveva premeditato l'omicidio di Reeva Steenkamp. L'atleta rischia quindi l'ergastolo. Da parte sua la difesa ha ribadito che il campione sudafricano non aveva pianificato l'uccisione della fidanzata, anche se prima avevano potuto litigare. E che l'atleta ha sparato contro la porta a vetro pensando che in bagno si trovasse un ladro.



Quello sparo contro il piede di un amico - Un suo amico, il pugile Kevin Lerena, ha rivelato al "The Sun" che un mese fa Pistorius gli "sparò per sbaglio al piede destro". "Il colpo avrebbe potuto facilmente rovinarmi la carriera", ha detto Lerena. Blade runner, così come è chiamato in Sud Africa Pistorius, era a pranzo in un affollato ristorante con l'amico Lerena e altri ragazzi. Uno di loro ha portato con sé una pistola "e Oscar ha chiesto se poteva dare un'occhiata". Così è partito un colpo che ha frantumato la piastrella vicina al piede del boxeur. Le schegge provocate dal colpo gli hanno ferito il piede senza, per fortuna, grosse complicazioni. "Oscar mi ha chiesto scusa per giorni", ha poi raccontato al Sun.



Oggi ci saranno i funerali di Reeva - La modella sarà cremata e la cerimonia si svolgerà in forma privata nella sua casa di Port Elizabeth. Sua madre ieri aveva detto devastata dal dolore: "Tutto quello che vogliamo sono risposte".