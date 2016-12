foto Afp

07:15

- Orrore in Tanzania dove un bambino di 7 anni è stato assalito in mezzo alla strada da un gruppo di uomini che gli hanno mozzato una mano. E' solo l'ultimo dei colpi messi a segno da una banda nota per collezionare parti di corpo di gente albina da usare poi in pratiche di stregoneria. Alcuni giorni fa a una donna albina era stato amputato un braccio con un machete.