- Risultati ufficiali definitivi per le elezioni poliche in Armenia. Il presidente uscente Serzh Sarkisian, 59 anni, è stato rieletto per un secondo mandato con il 58,64% dei suffragi. Dietro di lui l'ex ministro degli Esteri Raffi Hovannisian, con il 36,75 dei voti. Quest'ultimo aveva rifiutato di riconoscere i risultati provvisori, affermando di essere lui il vero vincitore di questa tornata elettorale.