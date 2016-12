foto Tgcom24

06:00

- Il presidente venezuelano, Hugo Chavez, è rientrato in patria dopo due mesi di ricovera a Cuba per le cure contro il cancro. In occasione del ritorno di Chavez il governo ha fatto sapere che il presidente ha raggiunto i 4 milioni di "follower" su Twitter, una cifra inferiore, parlando di capi di Stato, solo a quella del presidente degli Stati Uniti Barack Obama.