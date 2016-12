foto Afp

- La guerra all'obesità è persa se non si interviene subito. Un rapporto dell'Academy of Medical Royal Colleges ha lanciato l'ultima chiamata per le autorità britanniche: si devono introdurre misure drastiche per fermare questa "epidemia". Interventi come la tassa del 20% sul prezzo delle bibite ad alto contenuto di zucchero prima di ritrovarsi con una "situazione incontrollabile" nel Paese.