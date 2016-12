foto Ap/Lapresse

16:24

- La Corte Suprema indiana esaminerà domani una richiesta per permettere ai marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone di rientrare in Italia per poter esercitare il diritto di voto alle prossime elezioni. L'iniziativa, presa dai legali dei due militari, d'accordo con l'ambasciata d'Italia a New Delhi, mira a ottenere un'autorizzazione a viaggiare per permettere ai due militari di votare e di trascorrere un periodo con i familiari.