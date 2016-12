foto Ansa

11:04

- Steroidi proibiti sarebbero stati trovati in casa di Oscar Pistorius. Il campione sudafricano sarà sottoposto ad analisi del sangue per verificare se ne faceva uso. Lo scrive il Mail on line. La polizia sudafricana vuole verificare se ne abbia fatto uso. Gli investigatori vogliono infatti capire se un'eventuale massiccia assunzione di sostanze anabolizzanti possa aver favorito un'esplosione d'ira di Pistorius contro la fidanzata Reeva.