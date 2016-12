Russia, ritrovati 50 frammenti del meteorite

foto Ap/Lapresse Correlati Russia, i danni della pioggia di meteoriti

Meteorite in frantumi nel cielo della Russia 09:37 - Una cinquantina di frammenti di meteorite sono stati ritrovati da alcuni scienziati nella regione di Celiabinsk, intorno al lago ghiacciato di Cerbakul, 1.500 chilometri a est di Mosca. Lo hanno annunciato gli esperti dell'università degli Urali. Venerdì si era disintegrato un corpo celeste che con la sua potente onda d'urto aveva ferito oltre 1.200 persone e danneggiato quasi 4mila edifici. - Una cinquantina di frammenti disono stati ritrovati da alcuni scienziati nella regione di Celiabinsk, intorno al lago ghiacciato di, 1.500 chilometri a est di Mosca. Lo hanno annunciato gli esperti dell'università degli Urali. Venerdì si era disintegrato un corpo celeste che con la sua potente onda d'urto aveva ferito oltre 1.200 persone e danneggiato quasi 4mila edifici.

Domenica sera il ministero per le Situazioni di emergenza russo aveva detto di aver sospeso, senza risultati, le ricerche dei frammenti nella zona del presunto atterraggio del meteorite. Il loro mancato ritrovamento aveva alimentato varie ipotesi, mettendo anche in dubbio che si trattasse di un meteorite.



Secondo Viktor Grokhovski, membro della commissione dell'Accademia delle scienze sui meteoriti, i frammenti apparterrebbero alla categoria dei "condriti", ossia meteoriti rocciose, composte per il 10% da ferro. "Poiché abbiamo ritrovato solo dei frammenti, immaginiamo che il blocco principale sia sul fondo del lago", ha detto Grokhovski, ipotizzando che misuri circa 50-60 cm. Il frammento più grande tra quelli ritrovati è di circa un centimetro. Lo scienziato ha proposto di chiamare il meteorite con il nome della località più vicina, ossia quella di Cebarkul, come si usa fare comunemente.