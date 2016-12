Obama gioca a golf con Tiger Woods

foto Ap/Lapresse 07:05 - Il presidente Barack Obama ha giocato a golf con il campione n. 2 al mondo in questo sport, Tiger Woods. Lo rende noto la Casa Bianca senza però fornire dettagli sulla partita che si è svolta nell'esclusivo Yacht and Golf Club del sud della Florida. In questi giorni il capo della Casa Bianca sta trascorrendo con alcuni amici il lungo ponte festivo del Presidential Day. Non è mancata la polemica: i giornalisti sono stati tenuti a debita distanza. - Il presidente Barack Obama ha giocato a golf con il campione n. 2 al mondo in questo sport, Tiger Woods. Lo rende noto la Casa Bianca senza però fornire dettagli sulla partita che si è svolta nell'esclusivo Yacht and Golf Club del sud della Florida. In questi giorni il capo della Casa Bianca sta trascorrendo con alcuni amici il lungo ponte festivo del Presidential Day. Non è mancata la polemica: i giornalisti sono stati tenuti a debita distanza.

Nessun cronista ha infatti potuto seguire la partita di golf e tantomeno è stata diffusa alcuna immagine del loro incontro. Un oscuramento alla stampa che ha provocato uno scontro a colpi di comunicati tra il White House Press Corp, cioè l'associazione dei cronisti accreditati alla Casa Bianca e lo staff stampa del presidente. ''Parlando a nome dell'intera associazione vorrei esprimere la nostra frustrazione per non aver avuto alcun accesso al Presidente durante lìintero week end'', ha protestato il presidente del Press Corp, Ed Henry, ex corrispondente della Cnn, passato l'anno scorso alla Fox News. ''Oggi e in futuro continueremo a combattere per difendere un semplice ma fondamentale principio: la trasparenza", ha insistito Henry.



A questa dura presa di posizione ha risposto a stretto giro di posta, Josh Earnest, il Principal Deputy Press Secretary, cioè il primo tra i vice-portavoce di Obama: ''L' accesso della stampa garantito oggi dalla Casa Bianca - replica Earnest - è stato del tutto coerente a quello assicurato in passato ai cronisti in occasione di altre partite di golf del Presidente". "Inoltre - conclude il comunicato - è stato perfettamente coerente con l'accesso che era stato annunciato alla stampa prima dell'arrivo di Barack Obama in Florida, per questo week end festivo".