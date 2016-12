foto Ap/Lapresse

- Il capo dello Stato uscente in Ecuador, Rafael Correa, ha proclamato la vittoria alle presidenziali subito dopo gli exit poll che lo danno al 61% dei consensi e senza aspettare i dati ufficiali. Il 49enne socialista ha tenuto un discorso dal balcone del palazzo presidenziale a Quito, in presenza della moglie e dei tre figli, davanti a molte migliaia di sostenitori. "Questa è una rivoluzione che non ferma nessuno", ha commentato.