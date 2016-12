Gb, per principe Carlo BMW blindatissima

foto Ap/Lapresse 23:30 - Scotland Yard ha messo a disposizione del principe Carlo d'Inghilterra una Bmw 760 blindata, dotata di tutte le più sofisticate misure di sicurezza. Ma l'auto che proteggerà l'erede al trono suscita già polemiche: oltre al costo, pari a 400 mila euro, fa discutere il fatto che si tratti di una vettura tedesca e non di una "british" Jaguar. Tuttavia la Bmw corazzata per sicurezza è seconda solo alla Cadillac del presidente Usa, Barack Obama. ha messo a disposizione deluna, dotata di tutte le più sofisticate misure di sicurezza. Ma l'auto che proteggerà l'erede al trono suscita già polemiche: oltre al costo, pari a 400 mila euro, fa discutere il fatto che si tratti di una vettura tedesca e non di una "british" Jaguar. Tuttavia la Bmw corazzata per sicurezza è seconda solo alladel presidente Usa, Barack Obama.

La nuova auto ufficiale di Carlo è dotata, fra l'altro, di allarmi per rivelare la presenza di gas, dispositivi per l'ossigeno, visori notturni, e perfino microfoni per parlare all'esterno. Questi dispositivi eviteranno ciò che accadde nel 2010, quando alcuni manifestanti ruppero un finestrino della Jaguar del principe, versarono della vernice sulla vettura, e "pizzicarono" un fianco a Camilla, duchessa di Cornovaglia.