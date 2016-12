Pistorius, trovata in casa mazza insanguinata Spunta una telefonata: "Ho ucciso la mia Baba"

foto Ansa 15:16 - Una mazza da cricket ricoperta di sangue è stata scoperta in casa di Oscar Pistorius dagli investigatori che indagano sull'omicidio della modella Reeva Steenkamp, la fidanzata dell'atleta trovata morta nell'abitazione a Pretoria. Il settimanale City Press scrive che la mazza era ricoperta di sangue. E spunta anche una telefonata dell'atleta a un amico. "Ho ucciso la mia Baba", avrebbe detto il sudafricano. - Unada cricket ricoperta diè stata scoperta in casa di Oscardagli investigatori che indagano sull'omicidio della modella Reeva Steenkamp, la fidanzata dell'atleta trovata morta nell'abitazione a Pretoria. Il settimanale City Press scrive che la mazza era ricoperta di sangue. E spunta anche una telefonata dell'atleta a un amico. "Ho ucciso la mia Baba", avrebbe detto il sudafricano.

"La Scientifica dirà a chi appartiene quel sangue" trovato sulla mazza da cricket, ha detto una fonte vicina alle indagini: oltre alle ferite d'arma da fuoco, è emerso infatti che Reeva Steenkamp aveva la testa fracassata. Un pesante indizio in più, prosegue il settimanale locale, contro il presunto omicida Oscar Pistorius.



Spunta anche una telefonata: "Ho ucciso la mia Baba" - E si viene a sapere anche di una telefonata dell'atleta al suo migliore amico, Justin Divaris, nella notte dell'omicidio. "Ho ucciso la mia 'Baba', che Dio mi porti via", avrebbe detto l'atleta sudafricano secondo quanto scrive il Mail online, prima di chiamare l'ambulanza. "Io gli ho risposto: ma che stai dicendo? E lui ha ripetuto: c'è stato un terribile incidente, ho sparato a Reeva", ha dichiarato Divaris.



L'amico ha raccontato al giornale di essersi quindi precipitato a casa di Pistorius con la fidanzata Sam, trovando però che la polizia aveva già transennato la zona, ma riuscendo comunque a vedere il cadavere di Reeva "coperto da asciugami e coperte" all'interno della casa, sotto la rampa di scale. Il Daily Mirror racconta che era stato proprio Justin Divaris a presentare la vittima a Pistorius. "Era incoerente, continuava a dire 'ho ucciso la mia Baba, Dio mi porti via". La telefonata tra Pistorius e l'amico è durata almeno dieci minuti, scrive ancora il giornale, durante i quali Divaris ha continuato a chiedergli cosa fosse successo, ma Pistorius ripeteva sempre la stessa cosa.



Uccisa con quattro colpi - Indagini preliminari indicano intanto che la donna è stata uccisa nella notte di San Valentino con quattro colpi di pistola di cui due sparati alla testa. L'autopsia è già stata effettuata, ma i risultati rimangono secretati..



Gli inquirenti, riferisce City Press, stanno lavorando su tre ipotesi per spiegare il ritrovamento della mazza da cricket: Pistorius l'avrebbe usata per aggredire Reeva, oppure la modella per difendersi, o ancora l'atleta ci avrebbe spaccato la porta del bagno dove Reeva si era nascosta. Pare, infatti, riferisce City Press, che il primo proiettile sia stato sparato nella camera da letto, poi la modella si sarebbe chiusa a chiave nel bagno.



Inoltre, scrive ancora City Press, il padre di Pistorius avrebbe ricevuto una telefonata del figlio intorno alle 3.20 del mattino nella quale Oscar gli chiedeva di andare a casa sua.