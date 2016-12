foto Ap/Lapresse

07:54

- Una forte esplosione è avvenuta nella città di Garissa, in Kenya, vicino all'albergo Locus, al confine con la Somalia. Secondo quanto riferito al Saturday Nation dal capo della polizia locale, Maalim Mohammed, una bomba è stata lanciata da un veicolo in movimento, ma non è ancora chiaro la dinamica dell'episodio, ma non ci sono, al momento, feriti o vittime.