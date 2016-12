Reeva e il regalo per Pistorius: ama le sorprese

La Steenkamp ha poi detto alla stessa commessa: "La cornice è una sorpresa. Lui adora le sorprese". Invece poi le cose sono andate in modo diverso.



Quello stalker - Dal passato della donna spunta anche uno stalker: Reeva è infatti dovuta ricorrere all'ingiunzione di un tribunale per tenere lontano un molestatore. Per il Daily News proprio in seguito a questa vicenda avrebbe poi deciso di trasferirsi a Johannesburg. La modella, doveva tenere un discorso nel giorno del suo omicidio nella scuola elementare di Sandown High in cui avrebbe parlato della sua infanzia ma anche di essere riuscita a sfuggire ad un possibile rapporto di abusi.



Parole rimaste senza voce - Negli appunti del suo discorso si legge: ''Ho perso molta autostima durante il mio ultimo anno a Port Elizabeth prima di trasferirmi a Jozi e c'è voluto molto tempo prima di capire il mio valore nel mondo''. In un'intervista al sito ZAlebs, la modella ha raccontato i dettagli sull'uomo, definito psicopatico, con il quale era uscita una volta sola e dal quale era subito fuggita, dopo che lui l'aveva attirata in casa sua con la scusa che doveva dare da mangiare ai cani: ''so che poi si è trasferito dai genitori - aveva detto - perché sosteneva che nella sua casa fosse rimasto il mio profumo. Un pazzo''.