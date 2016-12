Pistorius, la gelosia il movente dell'omicidio?

- Prima di martedì, da Pretoria, non arriveranno notizie ufficiali sul caso di Oscar Pistorius. Tuttavia, ci sono diverse cose che non tornano sul suo conto. Movente, precedenti, luogo del delitto. Tutto sembra avvolto da un alone di mistero. Anche la stessa personalità di blade runner è al vaglio degli inquirenti e dell’opinione pubblica.

Un altro uomo? - Secondo indiscrezioni di stampa, Pistorius sarebbe stato geloso di un cantante sudafricano, Mario Ogle, 24 anni, che, insieme alla compagna, conduceva la locale versione dell’Isola dei famosi. Non sarebbe la prima volta che Pistorius impazzisce di gelosia: al ritorno da Londra 2012 ebbe un alterco furioso con il miliardario Quinton van der Burgh accusandolo di essere stato con la sua fidanzata e minacciandolo di spezzargli le gambe

Il racconto delle ex - Una ex, Samantha Taylor, parla apertamente di un Pistorius molto diverso dalla sua immagine pubblica. Secondo la madre della Taylor, Pistorius sarebbe “irresponsabile nell’uso delle armi”. Diametralmente opposto il parere di un’altra ex, Jenna Edkins, secondo la quale l’olimpionico non avrebbe un lato violento.

Reeva uccisa in bagno o nell’ingresso? -Secondo The star, il giornale di Johannesburg, il corpo della modella è stato trovato all’ingresso della villa di Pistorius. Tuttavia una guardia giurata avrebbe detto al quotidiano Beel che il corpo della ragazza è stato trovato in bagno e i colpi esplosi attraverso una porta.

Urla prima dell’omicidio - I vicini, però, hanno già raccontato di aver udito urla provenire da casa Pistorius. Basterà la loro testimonianza a sostenere l’accusa di omicidio premeditato?



In tv l'omaggio a Reeva - La tv pubblica sudafricana Sabc manderà in onda un "toccante" omaggio postumo a Reeva Steenkamp. Si tratta di un video ripreso quando la ragazza lasciò il reality show "Tropika Island of Treasure", che Sabc1 trasmetterà malgrado la tragica morte della modella. Nel filmato Reeva, in acqua e attorniata di delfini, dichiara il suo amore per la vita e per la Giamaica, dove il reality è stato girato. "Mi mancherete tutti", conclude Reeva nel commovente messaggio. Guarda il video