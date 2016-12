foto Ansa

- Sono stati fissati per martedì a Port Elizabeth i funerali di Reeva Steenkamp, la top model uccisa con quattro colpi di pistola dal fidanzato Oscar Pistorius. Nello stesso giorno il campione paralimpico tornerà di nuovo in tribunale per una nuova udienza. Inanto Pistorius ha trascorso la terza notte di prigionia in una stazione di polizia a Pretoria, dove oggi riceverà la visita della famiglia e degli avvocati.