foto Ap/Lapresse

06:00

- Christopher Dorner, l’ex poliziotto ritenuto responsabile di quattro omicidi, i cui resti sono stati ritrovati carbonizzati in una baita in California, potrebbe essersi sparato. Lo rivelano i primi risultati dell'autopsia. Il 33enne è morto dopo una lunga caccia all'uomo, terminata con un assedio della polizia durato ore nella baita in cui si era barricato.