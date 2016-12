foto Ap/Lapresse

23:32

- L'ex parlamentare Jesse Jackson junior è stato formalmente accusato dai giudici di uso improprio di fondi per 750mila dollari destinati alla campagna elettorale. Con lui sul banco degli imputati anche la moglie, accusata di aver presentato dichiarazioni dei redditi false. Secondo l'accusa, i soldi sarebbero stati usati per spese personali, come l'acquisto di un Rolex e di pellicce.