Incriminato per omicidio, Pistorius in lacrime

Pistorius è arrivato in tribunale a bordo di un'auto della polizia, seduto sul sedile posteriore, con la testa coperta da una giacca. In aula, con lui, era presente anche il padre, seduto in prima fila, che dopo l'accusa formale lo ha sfiorato con affetto mentre lui si trovava all'interno del gabbiotto.



Ha sparato dal bagno - Secondo il quotidiano Beeld, il primo ad aver dato la notizia dell'assassinio, Oscar Pistorius ha sparato alla fidanzata dalla porta del bagno. Il giornale riporta che la polizia è stata chiamata una volta due ore prima degli spari dai vicini che hanno sentito l'atleta e la modella gridare. E poi una seconda volta attorno alle 3 dopo che gli abitanti del comprensorio hanno udito gli spari.



Il suo manager: contesta con fermezza le accuse - Pistorius "contesta con fermezza le accuse di omicidio della fidanzata a suo carico". Parola del suo manager, Peet Van Zyl, secondo quanto riferisce l'emittente SkyNews. Van Zyl ha poi fatto sapere che Pistorius ha voluto "esprimere tutta la sua gratitudine per i tanti messaggi di sostegno che ha ricevuto, anche se i suoi pensieri e le sue preghiere vanno principalmente a Reeva e alla sua famiglia".



La stampa sudafricana attacca "Blade gunner" - Da ieri Oscar Pistorius ha un nuovo soprannome. Dopo il celebre "Blade runner" che aveva caratterizzato l'atleta, l'impietosa stampa sudafricana ha coniato "Blade gunner", dalla parola inglese "gun", "pistola". Se prima era un eroe, adesso lo sportivo viene descritto come un "paranoico" e un "amante delle armi". Per il quotidiano The Times Oscar "collezionava bionde con le quali spesso aveva delle discussioni". Il Beeld ricorda che nel 2009 Pistorius, coinvolto con un amico nell'investimento e uccisione di un pedone, aveva impedito a dei giornalisti di fotografare la scena dicendo: "Perché io sono Oscar Pistorius".