foto Ap/Lapresse

07:05

- Un fedele indù è morto in un pauroso incendio che è scoppiato prima dell'alba al Kumbh Mela, il mega raduno religioso in corso nel nord dell'India. Lo riferiscono fonti di polizia sul posto. Altre cinque persone sono state ferite. L'incidente, il secondo in una settimana dopo la ressa alla stazione di domenica che ha provocato 36 morti, è avvenuto in un accampamento a causa di un corto circuito secondo i vigili del fuoco.