foto Reuters

06:16

- Un ventenne tibetano, Drugpa Khar, si è suicidato dandosi fuoco a Xiahe, nella provincia cinese del Gansu. Lo ha affermato la Campagna Internazionale per Tibet, secondo la quale i tibetani ad essersi "autoimmolati" in una disperata forma di protesta anticinese sono 101, senza contare i due che si sono immolati a New Delhi e a Kathmandu. Prima di darsi fuoco gli autoimmolati gridano slogan favorevoli al Dalai Lama.