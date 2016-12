foto Getty

- "Il governo italiano sta facendo passi importanti per affrontare le sfide economiche. Sarà importante mantenere il ritmo di queste riforme, in particolare sul ripristino della competitività e la crescita". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Caitlin Hayden alla vigilia dell'incontro Obama-Napolitano. "L'Italia ha fatto grandi progressi con il premier Monti: sarà importante per il prossimo governo mantenere lo stesso slancio".